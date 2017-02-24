香港高富帥騙投資 熟女臨櫃匯款及時遭阻
住苗栗43歲陳姓女子，日前透過Line結識1名香港男子，對方自稱「海濤哥」，現在某國際證券公司擔任經理，認識之後，海濤哥陸續傳送西裝畢挺、開名車、打高爾夫球等照片，強調自己身價非凡，並藉機向陳女示愛。
日前男子告訴陳女，公司最近有一項重大投資案件，投資限額最低1萬美金，最高10萬，1年之內可獲利10到30倍，對方並表示，如果陳女願意投資，他就有台灣方面的營業額，到時就可爭取來台簽約，2人就可以見面約會了，男子還溫馨提醒陳女：「不要造成妳的負擔。」、「量力而為」，更讓陳十分感動，覺得「海濤哥」有為她著想，不是騙子。
22日上午陳女前往台灣銀行苗栗分行，準備匯1萬美金到對方提供的帳戶，由於金額較大，被執勤的保七總隊第一大隊員警發現，立刻上前關心，但已中陷井的陳女，出示Line裡的各種對話，表示她是要進行投資，匯款沒有問題。
警方立刻判斷這是詐騙手法，不斷苦勸陳女別匯款，此時「海濤哥」不斷來訊：「妳匯了沒？」警方這時展開馬拉松式的勸導，經過整整一小時，陳女這才覺得可異，相信這是一場騙局，並終止匯款動作，事後更感謝警方熱心協助，幫她保住存款。
(中時)
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