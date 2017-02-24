普門爆冷門氣走高苑 獲高中木棒4強門票

普門高中擊敗高苑工商，教練團興奮抱在一起慶祝。(圖：大會提供)

高中木棒聯賽24日進行8強賽，去年並列季軍的同是高雄球隊普門高中與高苑工商，苦戰到第10局才分出勝負，最終普門爆冷門，於10局上突破僵局制靠李育全與林軒逸2支安打，攻進2分，終場4比2獲勝，取得晉級4強賽門票。

普門高中先發投手翁瑋均先發9局失2分，為普門晉級4強大功臣。(圖：大會提供)

普門中學王牌投手翁瑋均，主投9局用114球，送出5次三振，只失2分，本來第10局下站上投手丘想繼續投，因比賽有單場最多只能投9局限制，被主審請下場，所幸球隊10局下守住領先戰果獲勝，但他仍是普門中學此役獲勝的最大功臣。

(中時電子報)