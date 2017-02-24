台灣虎航新官網 3／1起上線
華航去年向新加坡航空集團買下台灣虎航10％持股，100％掌握台灣虎航經營權，未來仍沿用虎航名字，但實際經營已經分隔，自2017年3月1日起，台灣虎航官方網站將獨立營運，正式官方網址將改為「www.tigerairtw.com」，僅提供由台灣虎航營運的IT開頭航班查詢及購票服務。
為因應台灣虎航全新的官方綱址登場，台灣虎航網站將於2017年2月28日晚間23時30分起至2017年3月1日凌晨2時止暫停服務，進行系統切換，旅客如有購票或有管理個人訂單之需求，請避開上述時段，之後台灣虎航將正式使用「www.tigerairtw.com」作為官方網址。
台灣虎航表示，期待藉由全新的官方網址建立台灣虎航全新的品牌形象，並強化台灣虎航的品牌名稱。此外，為服務台灣虎航目前有飛航的地區，全新的官網亦將提供繁體中文、英文、日文、韓文及泰文可供選擇，且依照各飛航地的特性，於官網上提供貼近當地之行銷話題及促銷活動，以造福澳門、東北亞及東南亞的虎迷們。
(中時)
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