澎湖檢警憲聯手打擊賭博電玩

澎湖地檢署長期以來對於犯罪淵藪之賭博案件均極為注意，不論是賭博電玩或職業賭場，均務必嚴加查緝，以免因賭債釀成不幸。

吳巡龍檢察官發覺馬公市區內之「超翔遊藝場」有經營賭博電玩情事後，遂指揮馬公分局與澎湖憲兵隊展開蒐證，檢具事證向法院聲請搜索票獲准後，指揮分局與憲兵隊共同依法執行搜索，當場扣得開分式賭博電玩機台「野蠻遊戲」等16台、投幣式賭博電玩「超悟空」等19台、計分卡、代幣、洗幣機與賭資近8萬元。

全案一併帶回店內員工與賭客多人。嗣經承辦檢察官傳訊並比對員工、負責人與賭客之供述後，認定「超翔遊藝場」負責人顏某等涉有違反刑法第266條、第268條之供給賭博場所罪嫌，全案已與106年2月下旬偵結並向法院提起公訴。

澎湖地檢署藉此案再次呼籲鄉親，十賭九輸，沈迷賭博浪費時間又違法傷財，更容易傾家蕩產，民眾切勿貪圖非分之財，誤陷賭局害人害己。

(中時)