增資千億日圓 全日空欲主導樂桃管理權

以搶眼的桃紅色令外界印象深刻的樂桃航空，將可能成為全日空旗下一員？（達志影像/Shutterstock）

知名的全日空航空（All Nippon Airways）將砸下約1千億日圓（約272.4億台幣）的預算，取得樂桃航空（Peach Aviation）5成的股權，讓全日空成為第一大股東並正式入主。若全日空談判成功，集團旗下將繼香草航空（Vanilla Air）之後，迎來第二間廉價航空。受到新幹線等高速列車的競爭，讓日本廉價航空的成長一直呈現緩慢的局勢，全日空本次的投資，也開啟未來樂桃與香草合併的可能性。

據彭博社（Bloomberg）報導，日本著名的全日空航空，預計將砸下1千億日圓（約272.4億台幣）預算，打算將手中現有39%的股權增加至50%，成為最大股東並正式入主經營。對於旗下已有一間廉航的全日空此次投資，SMBC日興證券分析師認為，「全日空此舉，是為了將日本國內兩間主要的廉航：樂桃與香草全納入旗下，使未來能更有效地擴大和統合整體市場。同時面對龐大的同業競爭，未來也不排除會出現香草與樂桃合併的可能性。」

全日空擁有全球最多架的波音787客機。（圖/美聯社）

全日空旗下的香草航空，目前也有經營多條台北至日本的航線。（圖/摘自香草航空臉書）

全日空，成立於1952年，是目前日本最大的航空公司，屬於三大聯盟中的星空聯盟（Star Alliance）成員，擁有世界規模最大波音787機隊。成立之初的業務為直昇機運輸，主要負責東京至大阪的貨運航線，1957年改申請為今日的名稱「全日空航空」。但由於日本政府長時間將國際航線交由日航（Japan Airlines）壟斷經營，讓已稱霸國內航空的全日空遲遲無法擴展至國際。從1986年解禁後全力發展國際航線，並於2004年獲利超越日航，更於2013年被Skytrax評選為五星級航空公司。而旗下香草航空也在同年正式成立，成為全日空獨資的子公司。

而成立於2011年的樂桃航空，以搶眼的桃紅色外型令人印象深刻，目前股東分為三塊：由全日空佔最大塊，有38.67%的股權，而香港的第一東方投資集團公司則擁有33.3%、日本產業革新機構則有28.0%，位居第3位。外界認為，全日空將向第二大的第一東方集團收購股份，但目前全日空官方尚未對此訊息發表回應。

(中時電子報)