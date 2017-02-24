何立峰掌陸國家發改委 鍾山接商務部長
中國大陸全國人大常委會今天決議，任命何立峰為中國大陸國家發展和改革委員會主任、鍾山為商務部長、張軍為司法部長。何立峰、鍾山分別是中共總書記習近平在福建、浙江的舊部。
新華社微博「新華視點」報導，中國大陸第12屆全國人民代表大會常務委員會第26次會議下午表決，任命前重慶市長黃奇帆、前廣東省長朱小丹、前上海市長楊雄、中國大陸財政部前副部長劉昆為全國人大財政經濟委員會副主任委員。
黃奇帆、朱小丹和楊雄在上一波地方人事調整中交棒，外界便盛傳他們都有望進入中國大陸全國人大財經委任職，如今獲得確認。
何立峰現年62歲，曾在福建任職20多年，與習近平擔任廈門副市長時有交集。歷任中共泉州、福州、廈門市委書記等職，2009年調往天津工作，2014年調任中國大陸國家發改委副主任。
61歲的鍾山出身浙江，是習近平主政浙江時的舊部屬。2003年任浙江副省長，2008年調任中國大陸商務部副部長，2014年出任正部長級的中國大陸商務部國際貿易談判代表，兼任副部長。
張軍現年60歲，曾在中國大陸最高人民法院工作多年，兩度出任最高人民法院副院長，並當過中國大陸司法部副部長，2012年出任中共中央紀律檢查委員會副書記。
據星島日報等港媒報導，徐紹史因年滿65歲交出中國大陸國家發改委主任，有望調任全國政協人口資源環境委員會副主委，成為首位無緣晉升中國大陸國家領導人的卸任發改委主任。
65歲的高虎城也因屆齡退休卸下中國大陸商務部長職務。他原本計劃23日率團出訪菲律賓，卻在出發前夕臨時喊卡。據中國大陸外交部說法，行程是因「日程安排原因」取消。1060224
(中央社)
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