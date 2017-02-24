李登輝住所被控占地 李辦：歡迎周刊來查
前總統李登輝居住的翠山莊住居，遭鄰居控告違法侵占約22平方公尺；李登輝辦公室主任王燕軍說，這是既成道路，「我們要跟他買，他又不賣，背後什麼原因理由，歡迎周刊來報」。
前總統李登輝居住的翠山莊住居，遭鄰居控告違法侵占約22平方公尺；一審法院判侵占處所有權人、李登輝孫女李坤儀應拆屋還地；李坤儀不服提上訴，台灣高等法院今天駁回，全案仍可上訴。
王燕軍受訪指出，那塊地在車庫正上方，這是社區的既成道路，當初李登輝買了房子之後，之前的地主，把（既成道路）的地賣給另外一個人，「那個人提告，在玩什麼遊戲，我們不知道」。
王燕軍說，「整個社區都被這樣玩」，每一家、每一戶都是三坪、二坪的地，「硬是要拿李總統做文章」、「不能因為李總統有名，都掛李總統的帳」；他說，「我們要跟他買，他又不賣，背後什麼原因理由歡迎周刊來報」。1060224
(中央社)
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