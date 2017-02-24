林書豪復出戰金塊 影片透露興奮心情

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊25日將於客場挑戰丹佛金塊隊，籃網的台裔球星林書豪可望傷癒復出，今天他特別錄製影片，向球迷闡述他期待上場的興奮心情。

林書豪在影片中提到，他已經隨隊去到丹佛，他在當地時間晚上11時30分還在看著以前比賽的影片，因為他知道自己已經一陣子沒有比賽，希望可以透過看影片來幫助自己。

林書豪也說，他不確定對金塊的比賽能上場多久，總之他十分期待，因為他現在身體很健康，也可以開始打籃球了。

本季轉戰籃網的林書豪兩度因傷缺陣，至今只打了12場比賽，上次出賽是在2016年12月27日籃網對黃蜂隊的比賽。

在這12場比賽中，林書豪平均每場比賽上場25分鐘，投籃命中率達4成69，外線命中率也有3成33，平均可得13.9分，在隊上僅次於羅培茲，可傳出5.8次助攻、演出1.4次抄截，都排在全隊第1，另可貢獻3.3個籃板。1060224

(中央社)