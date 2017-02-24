收費員空服員工會抗爭 批政府開放搭便車
國道收費員自救會與桃園市空服員職業工會今天一起上街頭，認為只有會員才能提高津貼或獲補償，指政府破壞「禁搭便車條款」的規定。
下午國道收費員自救會與桃園市空服員工會代表，在寒風細雨中從勞動部遊行交通部，表達不滿後，再走向總統府。
去年6月，華航空服員發動罷工，華航同意工會提高外站津貼等多項訴求。
去年8月，抗爭2年5個月的國道收費員自救會，也與政府達成補償協議。
不過，空服員工會與收費員自救會都認定只有會員才能提高津貼或獲補償，祭出「禁搭便車條款」，不過，政府與華航的處理認為應該一視同仁。
空服員工會說，華航惡意的對當時簽的協議跳票，桃園市政府對團體協約也不予核備。
收費員自救會說，原本自救會與政府已經達成於補償的協議，但是非自救會成員卻要求政府應該要對「所有國道收費員」一致補償，勞動部便以此為藉口，將補償方案大打折扣。1060224
(中央社)
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