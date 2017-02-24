首座技術型高中 樟樹國際實創高中成立

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因應汐止地區產業需求及推展技職教育，由樟樹國中改制為全國第一所技術型高中─新北市立樟樹國際實創高級中等學校，今天由新北市長朱立倫與各級民意代表揭牌。

此外，該校與澳洲昆士蘭TAFE職業技術學院、師範大學等校簽訂合作備忘錄，進行學生交換研習課程；同時也在該校設立第九所「新北市職業試探暨體驗教育中心」，作為鄰近地區職業試探基地。

朱立倫表示，技職教育是台灣經濟發展的根本，培育就業人才的關鍵，他上任六年多來，市府努力打造具國際性、實驗性及創意性的職業學校，以培育跨群科技職人才為目標，並廣設職業試探中心，提供國小高年級及國中學生實際操作，試探興趣找出學生的工作取向。

朱立倫說，隨著汐止科技園區的形成，包括ACER等高科技產業總部多進駐於此，市府希望推展多元技職教育，協助區域培育產業人才，而最重要的是可以讓孩子能選擇「在地就學」、「在地就業」。

新學校第一學年先提供三分之一給在地學生，三分之二開放給新北市及全國學子，如此既能「在地就學」又可延攬優秀學生。

教育局指出，樟樹國際實創高中將成立「多媒體動畫科」及「流行服飾科」等專業課程，以設計及創意為學校的發展特色，強調學習國際接軌及培養學生創新思維的能力。

教育局說，校方與日本、澳洲等國的學校將進行國際教育合作，拓展學生的國際視野，並與國立台灣師範大學合作，研擬全國首創的「創意潛能開發課程」，啟發學生學習潛能。

揭牌後，朱立倫進入「新北市職業試探暨體驗教育中心」動畫教室及製衣教室，體驗動手做的樂趣。教育局長林奕華說，中心開設的職業試探及體驗活動，非常歡迎新北市國中及國小高年級的學生前來探索，每年預計可有1000名學生受惠。1060224

(中央社)