彭于晏頂M字頭 乘風破浪返年少

中國作家韓寒跨界當導演的新片「乘風破浪」，片中讓演員彭于晏、鄧超、趙麗穎等重回年少時代，尤其彭于晏還頂著90年代最潮的「M」字髮型演出。

韓寒跨界當導演的首部電影「後會無期」，當時找來陳柏霖主演，連導演賈樟柯也入鏡客串，新片「乘風破浪」帶著重溫90年代年少輕狂歲月，自開拍時就備受矚目。

「乘風破浪」找來曾獲金馬獎影帝提名的鄧超演出，他近年因「奔跑吧兄弟」、「美人魚」等作品廣為熟悉，這次穿越時空回到老爸彭于晏的「少年時代」，更找來「花千骨」趙麗穎、「六弄咖啡館」董子健等人一起演出，尤其彭于晏還頂著90年代最潮的「M」字髮型演出。

韓寒對三位主要演員評價，他說鄧超表演特別細膩，演起戲來絲絲入扣，任何表情都百分百到位；趙麗穎給每一鏡的感覺都特別準確，要溫婉有溫婉，要霸氣有霸氣。至於彭于晏，「彭于晏看起來呆呆的，但鏡頭裡的他怎麼看怎麼帥、質感十足。」

「乘風破浪」3月17日將在全台上映。1060224

(中央社)