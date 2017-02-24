宮崎駿引退再食言 爆正準備長篇動畫回歸！

宮崎駿2013年曾宣布引退。（圖／中時資料照片）

日媒報導宮崎駿正準備長篇動畫回歸。（圖／翻攝自日本雅虎）

76歲日本動畫大師宮崎駿2013年發表電影《風起》後，曾宣布引退，不再執導長篇動畫作品，然這段期間他並未休息，仍常常到工作室上班、學習CG技術，今(24日)吉卜力工作室製作人鈴木敏夫爆料，宮崎駿正在準備長篇動畫新作，若消息屬實，宮崎駿算是再次食言。

宮崎駿從事動畫工作40多年，4年前他在東京開記者會，宣布退休不再製作長片，但不排除幫短片擔任企劃、編劇等工作，沒想到一年後就傳即將復出，被鈴木敏夫安排「義務」協助執導動畫，網友則虧他和動畫家山本寬、小島秀夫為三大退休詐欺犯。

據日媒報導，鈴木敏夫近日現身美國「Oscar Week 2017」活動時，透露去年7月收到宮崎駿的長篇電影計劃書，「他請我看看作品有不有趣，我看完後很苦惱，內容非常有趣，雖然如此，但如果回答有趣，我感覺我的老年生活就沒有了」，最後鈴木敏夫向宮崎駿坦誠以告，透露大師正積極為新作趕工，粉絲笑說：「宮崎駿的日常復出生活」、「下次大師再開退休記者會估計沒人會去了」。

(中時電子報)