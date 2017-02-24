辯稱墜樓忘記生日 仍被查出是性侵通緝犯
38歲柯姓男子搭乘友人的廂型車，行經文山區景福街與溪口街口時，遇到保大第三中隊員警正在執行路檢勤務，員警發現，柯男出示的身分證照片與本人明顯不符，追問他的出生年月日欲進行核對，不料，柯男竟辯稱「忘記了啦！」警方立即察覺有異，請柯男下車接受盤查。
警方詢問車內其他人柯男的身分，卻無人願意回答，柯男見狀，立刻改打「哀兵牌」，說自己以前曾從3樓摔下來過、撞到了頭，所以連自己的生日都忘記了，警方只得請柯男到分局偵查隊以指紋辨識身分，途中員警不斷突破其心防，柯男自知法網難逃，才吐露真實的身分證字號，當場被員警查出他因涉及妨礙性自主，遭法院判決有期徒刑9年定讞，因不願入監服刑逃亡在外，去年被發布通緝，警方隨即將他上銬逮捕歸案。
(中時)
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