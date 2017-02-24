5天沒水要求賠償 中市府：非全因水利局工程

台中市大里和太平地民眾抗議，一直停水，居民生活不便，發年怒吼。（盧金足攝）

接連挖斷水管和漏水，造成台中地區很多民眾無水可用。（盧金足攝）

大里區立仁里長鄭伯其要求市府對民眾停水損失做出補償。（盧金足攝）

水公司連夜搶修。（盧金足攝）

經發局表示，水公司已提供取水點，希望民眾共體時艱。（盧金足翻攝）

火大！又再次大停水，台中太平區和大里區廣大地區居民不便，小吃店無水可用，忍痛停業，民眾水塔馬達空轉燒壞，市議員李麗華和里長及當地家庭主婦抗議自來水公司，要求賠償損失，自來水公司高層要下台負責，立仁里長鄭伯其要求市府趕快做出善意回應，否則將發動大規模抗議。

針對大里區有里長陳情停水事件，台中市政府表示，市府各項工程進行前會邀集各民生管線管理單位共同會勘，避開管線。

經發局也已建立即時通報平台，一旦自來水公司無預警停水，立即啟動相關單位橫向聯繫，掌握停水範圍及管線搶修進度，並要求自來水公司設置臨時供水站、水車，再透過各種管道全力宣傳周知。未來會持續再與自來水公司溝通檢討，降低停水的衝擊。

多名家庭主婦不滿的說，兩次大停水都是無預警，根本無法儲水，除無法洗衣服，更無法煮飯，廁所更有異味，接連兩次大停水，令人氣憤，自來水公司和水利局均要有責任。

住大樓的居民說，大樓水塔儲水不足，五天無法洗澡，有如非洲，小吃店老闆更是氣憤，因沒有水，就無法營業，雖有設供水站，但提水有限，總不能隨時有大水塔，用大卡車載水，才能供大吃店之用，五天不營業，損失慘重。

李麗華指出，曾向水利局詢問，為何施工挖到自來水管？水利局回覆，自來水公司給的水管深度是一點五公尺，但挖了四十公分即有水管，顯然水公司的資料有誤，或是當年埋管沒有依設計的深度施工，是否偷工減料，自來水公司和相關單位要查明。

「市府應該針對停水過失，向受害市民做出損害賠償方案！」鄭伯其強調，很多民眾和店家不只抽水馬達燒壞，還有人提水提到手受傷，要求台中市長林佳龍善意回應，否則將到市府表達抗議。

市府表示，20日東區幹管破裂漏水是因水公司圖資不明，導致水利局汙水下水道推進工程誤傷管線造成；昨天的停水則是因自來水公司位於北屯區軍功路與太原路的幹管排氣閥漏水所引起，兩次停水時間及原因均不相同，非連續5天停水，也非都是水利局工程導致。

對此，自來水公司則表示，大里區原定21日下午6時陸續供水，大里區部分地區水量輸送過程及復水調配水量，必須分段排氣。加上恢復供水時大樓及用戶配水池、水塔補水等用水量大，才造成管線末端地區恢復供水時間略為延後。

(中時)