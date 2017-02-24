《時來運轉》經典賽奪冠賠率出爐 中華排11

上屆經典賽中華8比3擊敗荷蘭，賽後球員擊掌慶賀。（本報資料照）

世界棒球經典賽台灣運彩開出的奪冠賠率24日出爐！中華隊的奪冠賠率為80，在16個參賽隊伍中排名第11。擁有上屆MVP坎諾、金鶯球星馬恰多、遊騎兵強棒貝爾崔、「包爺」包提斯塔的衛冕軍多明尼加，奪冠賠率3則是最被看好的隊伍。

請來名教頭李蘭領軍的美國隊，組成堅強的投打陣容，奪冠賠率3.25，看好度僅次於多明尼加。兩屆冠軍日本雖然徵召大聯盟好手不順，賠率3.5仍排在第3位。

至於中華隊所在的A組，則以荷蘭的1賠25最被看好，其次是A組地主隊韓國的1賠10，中華隊的看好度僅優於1賠150的以色列。

(中時電子報)