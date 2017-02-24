土地公愛吃糕 官田慈聖宮準備茯苓糕祭拜
土地公愛吃糕仔，官田慈聖宮供奉的土地公27日（農曆2月2日）過生日，相傳土地公喜好品嘗糕餅，且茯苓糕又稱為復明糕，與當地歷史典故不謀而合，因此，廟方特地準備茯苓糕祭拜，並分享給前來參拜的信徒，另也有擲筊祈求發財金的活動，要與信眾結緣，共慶土地公生日。
慈聖宮主委陳俊銘指出，官田慈聖宮據傳為明鄭參軍陳永華所創設，使用茯苓糕祭拜，除象徵步步高升外，「茯苓」一詞與復明的音相似，明鄭時期，天地會的人也利用糕點，暗藏反清復明的密函，傳遞訊息。
陳俊銘說，茯苓是一種中藥材，可搭配其他食材品嘗，常見的像是四神湯、茯苓糕等，而茯苓能健脾益氣、補虛延年，也有利尿、預防老人失智症的效果，因此，茯苓糕很適合長者食用。慈聖宮以茯苓糕祭拜土地公，不僅顧及土地公的「健康」，也具有歷史意義。
慈聖宮已第9年舉辦土地公祈福祝壽活動，27日上午9點半開始發放發財符紅包及擲發財金，1個聖筊200元，以此類推，最高金額為600元。另外，廟方邀請台南國華街林家茯苓糕製作糕餅，祭拜後，27日會與前來參拜的信眾分享，數量有限，發完為止。
(中時)
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