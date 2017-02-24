台中勞工局 將加強客運司機超時勞檢

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針對台中市捷順客運鄭姓司機去年11月12日因超時工作昏倒在駕駛座，經急救不治一案！勞工局表示，本案由勞動部職業安全衛生署調查認定確屬職業傷病死亡；該局除依法處罰業者違法讓員工超時工作，也協助家屬申請慰問金，並派職業災害個案管理員提供服務，說明相關程序並給予關懷。

勞工局長黃荷婷說，本案由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心於105年11月30日接獲家屬通報後受理，陸續派員於105年12月13、16、22日進行調查；最後由勞動部勞工保險局於今年1月23日核定鄭姓駕駛為職業傷病死亡。

勞工局指出，因鄭姓司機先後曾於台中客運公司與捷順客運服務，案發當時僅於捷順客運上班2、3個月；經職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查，於今年2月24日將台中客運違反超時部分移送市府勞工局依法處分。

為協助鄭姓駕駛家屬，勞工局主動協助申請台中市勞工職業災害死亡家屬慰問金30萬元，也協助向勞動部職業安全衛生署申請職業災害死亡家屬慰問金10萬元；該局從接獲通報起，即派職業災害個案管理員提供家屬服務，向家屬說明職業病認定的程序與相關流程，並提供關懷與情緒上的支持。

勞工局強調，為提升客運業者駕駛的勞動權益，防範超時工作，將加強對各家客運業者實施勞動檢查，要求客運業者遵守勞動基準法規定，如有發現駕駛超時工作，將依法處分。

(中時)