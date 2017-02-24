腎結石發作　桃園捷運警察協助就醫

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桃園捷運警察協助腎結石民眾就醫。（甘嘉雯翻攝）

桃園捷運警察協助腎結石民眾就醫。（甘嘉雯翻攝）

桃園捷運警察隊警員王聖憲24日9點多擔任A8長庚醫院站守望勤務時。見一名男子在穿堂層廁所前，右手扶腰且身體彎曲跪立於地板，臉露出痛苦狀，王員立即上前詢問。

36歲張姓民眾表示，因腎結石發作痛苦難耐需立即就醫，王員立即攙扶該男子至輪椅上，並請站長聯繫救護車，再由救護站護理師初步查看男子身體狀況是否需急救，為避免延誤就醫時間，王員先將男子推至1樓等待救護車到場，將男子送林口長庚醫院。

張男表示，他從台北車站搭乘捷運準備到A8長庚醫院站旁的環球購物中心逛街，沒想到才剛下車就因腎結石發作，造成身體不適，所幸員警及時發現協助就醫，深表感激警方，日後也將留意自身身體狀況。

(中時)