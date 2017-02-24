嘔吐、腹瀉病童激增 諾羅病毒大流行
疾病管制署監測，今年國內發生74起陽性腹瀉群聚事件，而埔里基督教醫院也發現，最近大埔里地區兒童嘔吐、腹瀉腸胃炎案例激增，多數為諾羅病毒感染，呼籲家長帶著孩子多洗手，避免病毒擴及全家人。
南投縣衛生局指出，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳播，攝食病人排泄物或嘔吐物污染的水或食物而感染，與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生飛沫也會感染，因該病原所造成的群聚事件與飲食暴露關係密切，罹病的餐飲從業人員於食品調理過程造成污染，容易爆發群體共同發病。
埔基醫院指出，平日住院病童約有1/10是因為腸胃症狀，近一、兩週發現，因為嘔吐、腹瀉導致血糖過低、脫水、發燒而必須住院的病童竄升到1/3，採集檢體檢驗結果，高達8成以上是諾羅病毒感染，多所小學班級出現學生接連因病請假的狀況，證明諾羅病毒今年大爆發，家長要特別注意子弟的狀況，如果有異常，要儘速就醫。
埔基醫院小兒科醫師余宗勳建議，預防諾羅病毒要勤洗手，避免以手碰觸口鼻，配戴口罩，加強飲食衛生，避免接觸帶原的病人，如果出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀應充分休息，注意補充水分，建議少量多餐食用白土司、稀飯等清淡飲食，避免過油或高糖食物，症狀解除後，再恢復飲食或上學、工作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。