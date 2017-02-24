嘔吐、腹瀉病童激增　諾羅病毒大流行

諾羅病毒在埔里地區肆虐，埔基醫院小兒科統計，約有1／３住院病童係因上吐下瀉症狀而求診。（廖肇祥攝）

疾病管制署監測，今年國內發生74起陽性腹瀉群聚事件，而埔里基督教醫院也發現，最近大埔里地區兒童嘔吐、腹瀉腸胃炎案例激增，多數為諾羅病毒感染，呼籲家長帶著孩子多洗手，避免病毒擴及全家人。

南投縣衛生局指出，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳播，攝食病人排泄物或嘔吐物污染的水或食物而感染，與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生飛沫也會感染，因該病原所造成的群聚事件與飲食暴露關係密切，罹病的餐飲從業人員於食品調理過程造成污染，容易爆發群體共同發病。

埔基醫院指出，平日住院病童約有1/10是因為腸胃症狀，近一、兩週發現，因為嘔吐、腹瀉導致血糖過低、脫水、發燒而必須住院的病童竄升到1/3，採集檢體檢驗結果，高達8成以上是諾羅病毒感染，多所小學班級出現學生接連因病請假的狀況，證明諾羅病毒今年大爆發，家長要特別注意子弟的狀況，如果有異常，要儘速就醫。

埔基醫院小兒科醫師余宗勳建議，預防諾羅病毒要勤洗手，避免以手碰觸口鼻，配戴口罩，加強飲食衛生，避免接觸帶原的病人，如果出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀應充分休息，注意補充水分，建議少量多餐食用白土司、稀飯等清淡飲食，避免過油或高糖食物，症狀解除後，再恢復飲食或上學、工作。

(中時)