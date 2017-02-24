避燒農業廢棄物 埔里青農推碎枝、炭化綠金
埔里鎮青農郭昱宏有感於農民焚燒農業垃圾，造成埔里盆地空汙，因此自購碎枝機，在228連假期間推廣「碎碎平安」＋「炭化綠金」，要找回山城的藍天，教學與碎枝費用採隨喜支付，他表示，農業垃圾對農民來說一大困擾，粉碎後，可做成堆肥，不影響空氣品質，也能增加土壤的肥份。
埔里鎮因屬盆地地形，空氣汙染物質不易排除，尤其入冬後，PM2.5（細懸浮微粒）經常「紫爆」，加上農民翻耕焚燒稻草、茭白筍莖葉，空汙的情形更為嚴重，因清潔隊不收取農業垃圾，這個問題長久以來，無法獲得徹底解決。
郭昱宏一年多前自費添購碎枝機，可以將枝葉打碎，成為約3公分見方的碎片，加速農業垃圾腐化，鋪在農地上可產生堆肥的效果，鋪在步道上，可轉化成柔軟有彈性，適合膝蓋退化人士行走的步道，他歡迎家中有落葉、枯枝的朋友帶這些自然廢棄物來農場加工處理。
25日早上9時至下午4時，郭昱宏在台中榮民總醫院埔里分院下方的台光香草共耕農場舉辦「碎碎平安＋炭化綠金」活動，碎枝、高溫無煙製作農業生物炭教學費用隨喜支付，他表示，活動主要目的是推廣農業自然廢棄物再生的觀念，民眾想來看看熱鬧也可以。
(中時)
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