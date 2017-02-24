清交大年度賽事 丁酉梅竹賽揭幕
國立交通大學與清華大學之年度盛事「丁酉梅竹賽」於24日至26日舉行，今天兩校師生齊聚，由清大校長賀陳弘和交大校長張懋中共同敲鑼，宣告賽事正式展開。
交大校方表示，雖然天公不做美，原訂在交大田徑場舉行的開幕典禮，不得不移師至室內場地，但絲毫不影響與會師生的熱情，現場氣氛非常熱絡，現場兩校學生分別身穿代表清大的紫色、代表交大的紅色的衣服、綁上頭巾，氣勢高昂，為自己的學校歡呼打氣。
開幕由兩校選手介紹揭開序幕，緊接著梅竹籌備委員會總召集人顏敦賢現場喊話，「請用盡你們的全力、感受梅竹、了解梅竹」，為期三天的賽程，希望全體的同學們盡全力投入梅竹賽。
開幕典禮，新竹市副市長沈慧虹到場，祝福全體學生們揮灑自己的青春，綻放生命，燃燒熱情的火；而清大校長賀陳弘也表示，梅竹賽是校友們最驕傲的傳統，儘管在多年之後仍會懷念當時梅竹賽的記憶。
交大校長張懋中笑說，清交兩校的關係是「我中有你，你中有我」，兩校的選手可能因為研究所而到隔壁學校，有著緊密的關係，期許交清兩校同勝、共享比賽，相互成長，大家都對此次的賽事拭目以待。1060224
(中央社)
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