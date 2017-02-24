老翁遭綑綁強盜 歹徒身分讓警方搖頭
新竹縣新埔鎮一名呂姓老翁，日前遭4名歹徒入侵住宅強盜，警方循線逮捕作案主嫌，沒想到對方竟是被害人的親侄兒，令警方搖頭直呼「真是家賊難防」。
新竹縣新埔警分局表示，新埔照門山區22日凌晨3時許，發生呂姓老翁遭4名歹徒侵入住宅強盜，原本就行動不便、長期需坐輪椅的呂翁，遭到歹徒以膠帶與電線分別綑綁手與腳部，接著歹徒在房內翻箱倒櫃，過程吵醒老翁的外籍看護，雖遭其中1名歹徒控制，她仍機警趁隙報警。
嫌犯利用螺絲起子等工具撬開老翁房內抽屜，取走現金新台幣19萬元後，駕車逃逸，警方立即調閱附近監視器畫面，展開追查，發現歹徒作案車輛所懸掛的車牌竟遭改造，就連監視畫面也難以分辨，但透過科技建警的大數據資料進行分析比對後，確認為贓車，仍成功掌握車輛行蹤。
警方22日晚間掌握嫌犯行縱，跟監準備逮人，嫌犯逃逸過程不慎在照東國小前發生自撞車禍，隨後棄車，並找來女友接應後逃逸。
警方循線追查，昨天晚間在桃園市中壢地區某汽車旅館，將主嫌呂姓男子及陳姓同夥拘提到案，起出贓款新台幣3萬餘元、竊車工具、油壓剪及兩輛贓車等證物，將持續追查2名在逃嫌犯，全案訊後依加重強盜罪嫌移請新竹地檢偵辦。
警方調查，呂嫌是被害人的親侄兒，由於兩人疑長期有嫌隙，加上最近得知被害人有鉅款放在住處，因缺錢花用，加上報復心態，教唆缺錢買毒的陳嫌等人共謀策劃這起強盜案，令承辦員警頻搖頭，直呼「真是家賊難防」。1060224
(中央社)
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