金正男死於VX劇毒 陸化學專家存疑
馬來西亞警方今天證實，北韓領導人金正恩兄長金正男是死於VX神經毒劑。對此，中國大陸化學專家表示，從VX的特性、確定使用毒劑的過程和結果分析，這項結論仍待證實。
馬來西亞警方發布最新訊息，國家化驗局經抽取死者眼睛黏膜和臉部樣本，證實金正男死於VX神經毒劑。
陸媒環球時報引述一名要求匿名的中國大陸化學專家的話指出，VX毒劑是最致命的神經性毒劑之一，特點是致死劑量極小，只要非常小的一滴就能導致數十、甚至數百人傷亡。
這名專家指出，VX毒劑的滲透性也很強，透過呼吸道吸收或是皮膚接觸使人中毒。若是將VX一滴滴在桌面上，室溫下就能透過呼吸吸入體內，或是沾到皮膚上而中毒。
此外，VX的穩定性非常強，若是黏附在木頭、水泥上，可以存留數天之久。而VX的中毒症狀也非常明顯，中毒者會瞳孔縮小、大小便失禁，襲擊者與救護人員若接觸到中毒者身上的殘留物，也同樣會中毒，嚴重者會有生命危險。
這名專家指出，對金正男下手的女子沒有戴手套，而是直接到廁所洗手，至今也平安無恙，這與VX毒劑效果不符。VX必須使用特殊的消毒劑清洗，且這名女子在沒有任何防護下動手，應該也會中毒，除非她立即注射解磷針，才能免於喪命。
專家也表示，VX是毒性遠大於沙林的神經性毒劑，但事件發生至今，並未傳出有任何人在搶救過程中因接觸到毒劑而中毒的消息。
這名專家指出，擁有VX化學武器的美國與俄羅斯等國都已銷毀持有的多數化武。如果確定金正男死於VX毒劑，就必須徹底調查VX來自哪裡、誰製造並攜出。在沒有判定具體殺人毒物為何前，單純下定義是VX毒劑是不科學的，若被「某些國家」藉機炒作，以達到政治目的，後果不堪設想。1060224
(中央社)
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