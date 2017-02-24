產學攜手合推獎助學金 畢業即就業

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國內建材大廠冠軍磁磚為培育產業人才，今天與育達科大簽訂產學合作案，推出獎助學金方案，申請核可學生除在學期間獲獎助學金補助，未來可到企業實習與服務，畢業即就業。

冠軍建材為讓國內產業人才更具國際專業水準，學生能學以致用，並有效解決當前產業人才培訓問題，與苗栗在地學校育達科技大學推出「畢業即就業獎助學金合作」方案，今天由育達科技大學校長陳建勝及冠軍建材執行副總鍾文生共同簽訂產學合作案。

冠軍建材指出，此方案鎖定的科系對象包括材料工程學系、企業、行銷（經營）管理學系、商業設計學系、化學工程學系、自動化工程學系、工業工程管理學系、機械電機工程學系、化學材料學系等，只要與冠軍建材集團簽訂合作之大學院校大四學生及碩士二年級學生皆可申請，每學期有新台幣5萬元，2學期合計10萬元的獎助學金補助。

此外，凡通過申請核可學生，未來可至冠軍建材集團旗下企業連續服務2年與提供寒暑假期實習，且任職與實習期間薪資福利，比照集團員工辦理，提供學生畢業即就業最佳管道。

冠軍建材表示，期望藉由產學合作培育出符合產業需求的專業人才，以務實方式促成技術養成，提升國內磁磚建築材料製造產業發展，強化國內及世界競爭力。

育達科技大學感謝企業願意投入資源，落實在地化產、學結合，並鼓勵學生提早投入職場實習，厚植就業競爭力。1060224

(中央社)