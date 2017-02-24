北市環保葬徵文開跑 盼分享可貴故事

台北市殯葬管理處今天說，自民國92年開辦環保葬迄今，已逾萬人參加，服務過程發現參加環保葬的先行者或家庭都有可貴故事，希望透過徵文活動分享給民眾，還可參加抽獎。

殯葬處說，在服務過程中，常常發現參加環保葬的先行者或家庭都有可貴故事，像是「海葬先行者都有思想豁達、崇尚自然的體悟；參加樹、花葬的民眾則認為可化春泥、伴著大地長眠，讓生命與自然合而為一」。

殯葬處表示，希望這些感人、可貴的故事可透過文字傳遞分享，辦理徵文活動，經審查通過小故事，就可上刊到北市殯葬處環保葬專區網頁，也希望藉由徵文活動，彰顯回歸自然的精神，並呈現生命傳承的觀念。

徵稿活動即日起至12月15日止，參加者資格不限，凡分享「環保葬」相關小故事，作品經殯葬處審查通過者，具有參加抽獎資格，最高獎項商品禮券新台幣1000元，可重複抽獎，越早投稿，中獎機會越高。1060224

(中央社)