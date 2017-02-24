清泉崗疑染毒 府：支持國防部嚴查

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清泉崗基地查獲類安非他命毒品案，總統府發言人黃重諺今天說，總統府支持國防部嚴查，待國防部儘快查明狀況後，向外界說明。

清泉崗基地營區內查獲類安非他命毒品案，正由台中地檢署偵辦中。

黃重諺今天說，國防部已下令徹查，司法單位也已介入偵辦。總統府支持國防部嚴查，待國防部儘快查明狀況後，向外界說明。1060224

(中央社)