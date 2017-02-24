一日遊下架商機 旅宿餐飲聯手拚觀光
蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆事故後，觀光局宣布一日遊行程下架，為旅宿業帶來商機，有連鎖旅宿業者與連鎖餐飲業者合併，擴大事業版圖，聯手拚觀光。
連鎖旅宿集團和昇休閒開發公司與連鎖餐飲集團展圓國際公司今天簽訂合併意向書，和昇董事長禹介民表示，這次和昇以「購買資產方式合併」，將連鎖休閒旅宿與連鎖餐飲相結合，擴大事業版圖，深耕台灣市場並配合政府新南向政策，整合更多元的觀光產品，吸引東南亞旅客來台觀光，開創觀光產業新型經營模式。
展圓董事長張寶鄰說，這次併入和昇後，借重其不動產開發及多元旅宿管理經驗，應可為公司創造更高獲利。
高市旅行商業同業公會理事長吳盈良說，旅遊行程能安排過夜住宿除可兼顧旅遊安全與品質，對業者也較有利；樂見旅宿業者擴大版圖，提供旅客更多元及更高品質的觀光旅遊服務。1060224
(中央社)
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