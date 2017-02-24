奧斯卡將揭曉 樂來越愛你可望成大贏家

眾所矚目的奧斯卡頒獎典禮即將在26日舉行，向好萊塢黃金年代致敬的歌舞片「樂來越愛你」這次入圍14項，可望成為本屆奧斯卡的最大贏家。

全球數以百萬計觀眾將守在螢幕前，觀賞奧斯卡頒獎典禮實況轉播，其中達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的「樂」片，榮獲14項提名，追平1997年「鐵達尼號」（Titanic）和1950年「彗星美人」（All About Eve）締造的紀錄。

32歲新銳導演達米恩查澤雷在1月入圍名單公布時告訴娛樂週刊「綜藝」（Variety）：「當你提到這些影片時，我的頭更加天旋地轉。我有點無言以對。」

法新社報導，分析家看好由這部銀幕情侶檔雷恩葛斯林（Ryan Gosling）與艾瑪史東（Emma Stone）主演，描述2名年輕藝術家追夢的浪漫歌舞片。不過，「樂」片這次可能抱走的小金人，恐怕難以超越1959年「賓漢」（Ben-Hur）、「鐵達尼號」和2003年「魔戒三部曲：王者再臨」（The Lord of the Rings: Return ofthe King）締造的11座獎項紀錄。

根據彙整專家得獎預測的Gold Derby網站，「樂」片這次可能捧走包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創歌曲等10個獎項。

以「她的危險遊戲」（Elle）在金球獎封后的法國女演員伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）雖後勢看漲，但稱霸各大電影獎的艾瑪史東可望抱走她的第一座小金人。

娛樂週刊「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）總編輯蓋洛威（Stephen Galloway）告訴法新社：「我認為（艾瑪史東）會得獎，如果沒有，那是因為她的演出看起來輕鬆自在，以及因為你看不到她刻意裝出的腔調或戴上假鼻子等...」

「樂」片入圍最佳男主角的雷恩葛斯林，這次恐空手而歸，「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）的凱西艾佛列克（Casey Affleck）和「藩籬」（Fences）的丹佐華盛頓（Denzel Washington ）兩人得獎呼聲不相上下。

因反猶太言論遭好萊塢排擠，睽違影壇10年的梅爾吉勃遜（Mel Gibson）以「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）意外入圍最佳導演。

「月光下的藍色男孩」（Moonlight）導演巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）和「海邊的曼徹斯特」導演肯尼斯洛勒根（ Kenneth Lonergan）也同獲最佳導演提名，但去年以「進擊的鼓手」（Whiplash）入圍，卻鎩羽而歸的「樂」片導演達米恩查澤雷，今年可望捧走小金人。1060224

(中央社)