實習學生勞資爭議案 勞工局：保護檢舉人絕無洩露資料
針對台中市惠文路一家烘培坊與實習學生的勞資爭議案，勞工局表示，受理本案後除查到業者有違反勞基法讓員工超時工作情形，也協助勞資雙方調解，目前正全面檢視實習生到職後的出勤紀錄，協助雙方3月6日第二次調解時認定加班時數，計算未給足的加班費及國定假日出勤工資。
勞工局表示，受理本案後，為儘速了解烘培坊違法營業的狀況，該局先要求業者提供105年10月至12月勞工出勤資料，經檢視後發現，業者有使勞工延長工時超過一個月46小時，並讓勞工連續工作超過13天等情形，已違反勞動基準法第32條及第36條規定，事實明確，後續將依法裁罰。
為保障實習學生勞動權益，勞工局目前正全面檢視實習生到職後的出勤紀錄，以協助認定加班時數，以供3月6日勞資雙方第二次調解時計算還沒有給足的加班費及國定假日出勤工資。如果屆時調解不成立，或是勞方請求其他權利損害賠償，勞工局也會請法律扶助基金會台中分會協助進行後續的法律程序。
勞工局強調，受理本檢舉案時，除依勞動基準法及勞動檢查法相關規定進行勞動檢查外，也會依法保護檢舉人資料。本案檢舉人並非學生本人，勞工局檢查時也不知道受害學生的資料，因此絕沒有洩露學生資料的可能性。
對於這家業者其他員工的勞動權益，勞工局已將業者列為重點檢查對象，後續將持續實施勞動檢查。
(中時)
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