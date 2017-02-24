安倍夫人捲入小學賣地疑雲
日本首相安倍晉三因夫人安倍昭惠擔任名譽校長的大阪「森友學園」以相當於市價1成的價格取得日本國有土地問題，在國會被質疑濫用特權。安倍24日在眾院預算委員會上表示，對賣地之事一概不知，昭惠已辭去名譽校長之職。
「森友學園」去年6月以1億3400萬日圓（約新台幣3673元），買下位於豐中市野田町、約2658坪的國有地，準備於今年4月創建「瑞穗之國紀念小學院」，並邀請昭惠擔任名譽校長。
《朝日新聞》報導，這所強調愛國教育、號稱「日本第一所唯一的神道小學」的用地，是以市價的1成價格購買的國有地。近畿財務局2014至2016年度售出36塊國有地，只有這塊學校用地沒有公布售價。
近畿財務局被追究後，於2月10日公布，該土地最初估價是9億5600萬日圓，因買方指出，地下埋了大批垃圾，垃圾處理費需8億多日圓，故將售價調降為1億3400萬日圓。
安倍17日在國會被追究此事時強調，「如果（賣地之事）與我和妻子有關係的話，我就辭去首相和國會議員之職。」
安倍24日在國會答辯時再度強調，他和妻子、以及安倍晉三事務所對賣地之事一概不知。
安倍24日說明，昭惠前年去大阪演講時，被對方拜託擔任名譽校長時，她當場拒絕，後來對方直接在眾人面前介紹她是名譽校長，讓她騎虎難下，成了既成事實。
「森友學園」在創校募資時，還用「安倍晉三紀念小學」的名稱向外界募款。安倍對此表示，「我向校方抗議後，校方解釋說：『只用了1、2天』，我說那不是時間的問題，明明拒絕過好幾次，但仍用我的名字募款，真的感到很遺憾。校方已經謝罪道歉了。」
(中時)
關鍵字：安倍
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