護理師下跪抽血 病患家屬PO網感謝

有位網友在《爆料公社》PO文，感謝某位女護理師竟跪在地上幫父親抽血，該文章發出，以吸引了4萬多人點讚。(翻攝網路)

有位網友在《爆料公社》PO文，感謝某位女護理師竟跪在地上幫父親抽血，該文章發出，以吸引了4萬多人點讚，而基隆長庚醫院表示，相片中的護士恰好昨天休假，並代替其回應，因為了紮針穩定性，方便抽血才會以跪姿進行抽血，並非常態，同時也肯定該名女護士對於病患的細心照料。

(中時)