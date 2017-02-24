士官長溜班釣魚一夜 遭判拘役15天

真的是摸魚摸到大白鯊！基隆市1名劉姓志願役士官長，在海軍151艦隊登陸艇隊服務，不過去年6月間，劉男擔任營區輪值留守主官，結果竟受不了朋友邀約，私自離營前往外木山海釣，結果回營遭官兵檢舉，並由基隆憲兵隊移送基隆地檢署法辦。

基隆憲兵隊表示，當時是接到營區的守門官兵的通報，指劉姓士官長留守卻不假離營，憲兵隊介入調查，果然發現劉男「摸魚去了」，劉男在訊問時也坦承，因為抵擋不了朋友的邀約，加上當時該海域磯釣「大咬」（指魚很容易上鉤），所以才偷溜前往磯釣，沒想到返營時遭顧門的站哨衛兵檔下，摸魚情事才曝光。

由於劉男擔任士官長居然「摸魚」不假離營，隨即被營區拿來做宣教教材，劉男也於去年10月辦理退伍。不過今年1月檢方認為劉男涉犯《陸海空軍刑法》，依法將他起訴。

而劉男到庭時，坦言自己溜班是不對的行為，表示自己知錯並請法官從輕發落。審案法官認為，劉男犯後態度良好，也自辦退伍以示負責，最後依犯《陸海空軍刑法》擅離勤務所在地罪，輕判拘役15天、可易科罰金15000元，本案仍可上訴。

(中時)