士官長溜班釣魚一夜 遭判拘役15天
真的是摸魚摸到大白鯊！基隆市1名劉姓志願役士官長，在海軍151艦隊登陸艇隊服務，不過去年6月間，劉男擔任營區輪值留守主官，結果竟受不了朋友邀約，私自離營前往外木山海釣，結果回營遭官兵檢舉，並由基隆憲兵隊移送基隆地檢署法辦。
基隆憲兵隊表示，當時是接到營區的守門官兵的通報，指劉姓士官長留守卻不假離營，憲兵隊介入調查，果然發現劉男「摸魚去了」，劉男在訊問時也坦承，因為抵擋不了朋友的邀約，加上當時該海域磯釣「大咬」（指魚很容易上鉤），所以才偷溜前往磯釣，沒想到返營時遭顧門的站哨衛兵檔下，摸魚情事才曝光。
由於劉男擔任士官長居然「摸魚」不假離營，隨即被營區拿來做宣教教材，劉男也於去年10月辦理退伍。不過今年1月檢方認為劉男涉犯《陸海空軍刑法》，依法將他起訴。
而劉男到庭時，坦言自己溜班是不對的行為，表示自己知錯並請法官從輕發落。審案法官認為，劉男犯後態度良好，也自辦退伍以示負責，最後依犯《陸海空軍刑法》擅離勤務所在地罪，輕判拘役15天、可易科罰金15000元，本案仍可上訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。