老公偷吃同門師妹 小倉優子忍半年終於脫下婚戒
日本寫真女星小倉優子5年前嫁給髮型師菊池勳，未料丈夫竟在她去年8月懷二寶期間，偷吃同門師妹馬越幸子。小倉優子打擊雖大，仍挺著孕肚替老公向外界道歉擦屁股，稱會檢視未來婚姻生活。
小倉優子愛到卡慘死，老公偷吃還是沒離婚，不過事情發生半年後，日媒《Friday》雜誌近來就拍到她接送小孩上學，發現她一向戴在無名指上的婚戒已消失無蹤，更指其實小倉優子已與菊池勳分居，離婚倒數計時。
報導又指，菊池勳在外遇事件爆發後，上夜店次數有增無減，還被陪酒女郎爆料他經常在外說小倉優子壞話，例如「無法把她當女性看待」、「明明出版料理書，可是煮飯很難吃」，還抱怨二寶明明已經出生3個月，小倉優子還是沒告訴他寶寶的名字。不過小倉優子經紀公司已否認分居傳聞，澄清小倆口並無感情問題
(中時電子報)
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