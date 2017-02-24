前車城鄉長林錫章收賄 重判17年
前車城鄉長林錫章任內涉嫌向廠商收賄，並透過鄉公所機要祕書趙清連及友人駱文宗擔任白手套，檢調統計收賄案件共129件、總金額2億2千餘萬元，屏東地院今依採購法等罪判決林17年有期徒刑，趙、駱分別判刑14年6個月及12年7個月，均褫奪公權7年，全案可上訴。
檢調發現，林錫章與綽號「三叔」的駱文宗不僅合夥餐飲事業，2人還曾經同居，關係密切，不少有意投標車城鄉內工程的業者，都透過駱及趙清連2人在發包前，到鄉長室指定工程分配，並安排陪標事宜，以利完成整個公開投標儀式。
廠商得標後最遲15日內，必須將事前談妥的佣金以現金交付，其中一名黃姓業者首次獲得工程分配，趙清連便在鄉長室以手勢比出「8」，雙方取得默契後，除因利潤過低或施工困難可將佣金酌減至5％至6％外，其餘均需準時送款至鄉長室。
檢察官在起訴時曾痛批3人貪婪成性且目無法紀，為謀求不法暴利與施工廠商相互勾結，大幅拉高得標金額，浪費國家公帑，犯後又不見悔意。
(中時)
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