江蕙住家搶案 搶匪指栽贓 江蕙將出庭指認

涉嫌在去年12月18日侵入歌壇天后江蕙的淡水住宅，搶匪陳金標今天開庭大聲喊冤，律師陳達成表示，陳金標是遭到警察栽贓，DNA檢驗就好像是血型檢驗，很容易出現相同，立即遭檢察官駁斥。（李文正攝）

去年12月18日侵入「歌壇天后」二姊江蕙住家，持螺絲起子、西瓜刀攻擊江蕙、江蕙弟弟和外傭，檢察官依強盜未遂、傷害、侵入住宅起訴搶匪陳金標，今天開庭他大聲喊冤，稱江蕙指認他黑髮、中分，實際是白色短髮，案發當天他不在現場，指紋也是警察栽贓，現場血跡也是趁他去醫院檢驗抽血時，偷他的血，然後拿去現場撒。檢察官聲請傳喚江蕙本人，以及其他被害人到場指認。

陳金標開庭時不斷重複自己被栽贓，多次遭法官制止，要他針對問題回答。陳說，證據中指案發現場內有一只塑膠袋，內部採集到他的指紋，他認為是警察在事發後，從他家拿走塑膠袋，放進入江蕙住家，故意栽贓。

另外，警方在江蕙住家、大樓電梯、計程車車內採集到搶匪陳金標的「DNA-STR型別」，辯護人陳達成認為「同型別」就好像是血型A、B行類似，同樣機率很高，而陳金標說，他時常去醫院抽血檢驗，還有發生過車禍，都可能是有心人，像是江家的債權人，或是真的搶匪故意留下要栽贓他。

陳喊冤說，他已經58歲，全家人沒有活63歲，剩下的日子不多，一旦被判決有罪，將在監獄老死，絕對要捍衛清白。

但檢察官表示，出現DNA相同而不是本人的機率是10幾億分之一，若是陳繼續飾詞狡辯，要求傳喚證人江蕙、江蕙的弟弟、外傭、案發後搭載陳金標的計程車司機、現場採證的員警等人，到庭以科學證據證明搶匪就是陳金標。

江蕙的委託律師趙文銘表示，陳犯案時拿著螺絲起子抵住江蕙腰部，轉身要拿西瓜刀架住江蕙脖子，脫下口罩對江蕙說：「你穿得太多，找不到脖子」，江蕙有清楚看到他的容貌，就是陳金標本人，而且，同時要在餐桌、電梯、計程車都採集到血跡，血量必須是一整袋，並勸陳金標認罪，強盜是7年有期徒刑，未遂犯可以減刑，若繼續否認，將建請法官從重量刑。

(中時)