張詠漢、高國麟開轟成空響 富邦4比5遭起亞虎逆轉

富邦悍將高國麟，今熱身賽代打上陣，首打席就轟出全壘打。（中時資料照 葉姵妤攝）

富邦悍將今與韓職起亞虎二軍進行熱身賽，雖然富邦靠著張詠漢與高國麟的全壘打，前6局取得4比1領先，但7局上富邦換上左投潘庭豐，卻遇上亂流，被接連安打加上守備失誤，被起亞虎攻下4分逆轉，終場富邦以4比5敗給起亞虎二軍。

富邦此役首局，就由張建銘的二壘安打開啟攻勢，張詠漢隨後把握機會，一棒轟出2分全壘打，第6局吳宗峻選到保送，高國麟趁勢又以全壘打追分，再為球隊灌進2分，取得4比1的領先。

可惜第7局，富邦第四任投手潘庭豐，一上場就被接連擊出安打，又投出保送，加上隊友守備失誤，一口氣狂掉4分，使富邦慘遭逆轉。

此役富邦共動用6任投手，先發投手林政賢，主投4局被擊出3支安打無失分，隨後接替的投手，黃思漢、黃柏揚、潘庭豐、增菘瑋與陳煥揚，分別各投1局，黃思漢失掉1分，潘庭豐失4分苦吞敗投，其餘皆未失分。

(中時電子報)