基隆郵輪員工闌尾炎 海巡派艇救援

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昨天凌晨客輪「COSTA VICTORIA」號上的女員工（右二），因劇烈腹痛急需送醫，基隆海巡隊立刻派艇前往協助緊急送醫治療。（曾百村翻攝）

海巡署基隆海巡隊昨天凌晨獲報，一艘客輪「COSTA VICTORIA」號上大陸籍張姓女員工，因當下劇烈腹痛導致無法工作並急需送醫，不過當時客輪無法及時靠岸將女員工送醫，基隆海巡隊立刻派艇前往協助緊急送醫治療。

基隆海巡隊昨天凌晨2時許，接獲「COSTA VICTORIA」號通報，表示當時客輪距離基隆港東方約25浬，已經無法及時靠岸將女員工送醫，海巡獲報後，立即通知線上PP-10033艇緊急前往接駁傷患，約於當天4時37分開始靠泊。

不過由於當時海象很差，海面風浪約7級、浪高4米，客輪邊艙口也距離海面約5公尺，巡防艇仍靠著良好的操船技術靠泊該輪，並迅速將女病患以擔架運送的方式移往至巡防艇上。

接到病患後，海巡隊先聯繫基隆港消防隊派遣消防車協助病患送醫，昨天清晨5時許停靠基隆海巡隊隊部碼頭，港消將病患送往基隆長庚醫院急救，院方診斷出女病患因闌尾炎而導致劇烈腹痛，目前已經安排手術治療。

(中時)