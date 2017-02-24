台中市立仁愛之家啟動照顧業師計畫 一對一方式指導實習照服人員
台中市立仁愛之家自105年10月開始與紅十字會台中支會合作，辦理照顧服務員的職前訓練實習，由6位經驗豐富的照顧員擔任業師，以一對一的方式指導實習人員，也由於他們認真、無私的教學態度，即有2位完成實習的新進照服員，留在仁愛之家從事照顧工作，另已結訓的18位照服員中，也有8成繼續投入照服工作。
台中市立仁愛之家表示，目前擔任照顧業師的照顧夥伴共有6位，年資最高是劉蕙九女士，從事照服員已有25年，對於照顧工作投入認真，另王惠貞、王月華、曾味等3人也有10多年的照服經驗，其中王惠貞活潑開朗，總是逗得長輩笑呵呵；王月華則心思縝密、照顧貼心；至於，曾味對於手工藝非常在行，喜歡帶著長輩一起動手布置環境。
當中唯一的男生照顧業師羅書品，總是默默工作，深具耐心，還有一位來自越南新移民方七妹，不但國語講的好，台語也是一級棒，深受服務長輩的信賴。
仁愛之家主任蘇淑貞說，照顧業師參與照顧人力培訓可以成功展開，特別感謝這6位照服員夥伴願意在增加工作的狀況下，無私承擔業師工作，除了對於照顧工作的認同，也顯示他們樂於分享與付出的特質，這也感召了2位完成實習的照服員，留在該機構一起從事照顧工作，而目前結訓的18位照服員中，有8成投入照服工作。
蘇淑貞指出，這群業師雖然已經擔任實習老師了，仍然樂於學習，像是在討論會中就提出邀請專家老師來教他們新的實務照顧技巧，而紅十字會的實習督導也盛讚這6位照顧業師的教學態度認真，非常有團隊合作精神，期許這群業師未來能協助及支持更多願意從事照顧工作的夥伴完成訓練。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。