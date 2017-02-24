台中市立仁愛之家啟動照顧業師計畫，一對一方式指導實習照服人員！（陳世宗翻攝）

台中市立仁愛之家自105年10月開始與紅十字會台中支會合作，辦理照顧服務員的職前訓練實習，由6位經驗豐富的照顧員擔任業師，以一對一的方式指導實習人員，也由於他們認真、無私的教學態度，即有2位完成實習的新進照服員，留在仁愛之家從事照顧工作，另已結訓的18位照服員中，也有8成繼續投入照服工作。

台中市立仁愛之家表示，目前擔任照顧業師的照顧夥伴共有6位，年資最高是劉蕙九女士，從事照服員已有25年，對於照顧工作投入認真，另王惠貞、王月華、曾味等3人也有10多年的照服經驗，其中王惠貞活潑開朗，總是逗得長輩笑呵呵；王月華則心思縝密、照顧貼心；至於，曾味對於手工藝非常在行，喜歡帶著長輩一起動手布置環境。

當中唯一的男生照顧業師羅書品，總是默默工作，深具耐心，還有一位來自越南新移民方七妹，不但國語講的好，台語也是一級棒，深受服務長輩的信賴。

仁愛之家主任蘇淑貞說，照顧業師參與照顧人力培訓可以成功展開，特別感謝這6位照服員夥伴願意在增加工作的狀況下，無私承擔業師工作，除了對於照顧工作的認同，也顯示他們樂於分享與付出的特質，這也感召了2位完成實習的照服員，留在該機構一起從事照顧工作，而目前結訓的18位照服員中，有8成投入照服工作。

蘇淑貞指出，這群業師雖然已經擔任實習老師了，仍然樂於學習，像是在討論會中就提出邀請專家老師來教他們新的實務照顧技巧，而紅十字會的實習督導也盛讚這6位照顧業師的教學態度認真，非常有團隊合作精神，期許這群業師未來能協助及支持更多願意從事照顧工作的夥伴完成訓練。

(中時)