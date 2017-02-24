穀保2轟力克興大附農 晉高中木聯4強戰

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邱志恆(左)與葉浚琳(右)各轟1支全壘打，率穀保家商晉4強。(圖：大會提供)

穀保家商對興大附農高中木棒聯賽8強賽，邱志恆與葉浚琳2轟，加上王泓逸4支安打，率領穀保6比2獲勝，闖進4強賽。

第4棒邱志恆擊出1發2分全壘打，外帶2支安打，1人包辦4分打點，成功扮演穀保此役點火角色。

穀保先發投手呂詠臻，主投7局用98球，投5安打僅失1分，奪4次三振，林浩吉8局上接替，失1分，9局上林鋅杰登板飆2K守成，穀保家商最終以4分差獲勝。

穀保自94年學年度以來，連續10年闖進4強，去年8強賽不敵北科附工屈居第6名，今年再度重返4強，26日與普門高中在4強賽爭取冠軍戰門票。

(中時電子報)