穀保2轟力克興大附農 晉高中木聯4強戰
穀保家商對興大附農高中木棒聯賽8強賽，邱志恆與葉浚琳2轟，加上王泓逸4支安打，率領穀保6比2獲勝，闖進4強賽。
第4棒邱志恆擊出1發2分全壘打，外帶2支安打，1人包辦4分打點，成功扮演穀保此役點火角色。
穀保先發投手呂詠臻，主投7局用98球，投5安打僅失1分，奪4次三振，林浩吉8局上接替，失1分，9局上林鋅杰登板飆2K守成，穀保家商最終以4分差獲勝。
穀保自94年學年度以來，連續10年闖進4強，去年8強賽不敵北科附工屈居第6名，今年再度重返4強，26日與普門高中在4強賽爭取冠軍戰門票。
(中時電子報)
關鍵字：安打
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