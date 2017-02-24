櫻桃小丸子紀念路跑 熱情港都開跑

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櫻桃小丸子30週年紀念路跑，今夏移師港都高雄夢時代時代廣場。(公關提供)

櫻桃小丸子30週年紀念路跑，今夏移師港都高雄夢時代時代廣場。(公關提供)

去年12月底台北站創下單周報名人數破萬的櫻桃小丸子30週年紀念路跑，今夏移師港都高雄夢時代時代廣場，6月10日熱情鳴槍開跑，3月1日起開始報名。

櫻桃小丸子30週年紀念路跑去年報名人數爆滿，主辦單位還緊急加開2千個名額，今夏移至港都舉辦，今年路線全程共5公里，為了讓民眾更能身歷其境，主辦單位更在主舞台旁設置櫻桃小丸子的卡通場景供民眾拍照，許多卡通中的經典角色也將在會場中與跑者們熱情互動。

主辦單位還貼心準備物超所值的專屬紀念品，除了造型可愛外，更兼具實用及機能性。櫻桃小丸子30週年紀念路跑高雄站3月1日起至3月31日截止報名(額滿為止)，於伊貝特報名網報名，名額有限。。

(中時電子報)