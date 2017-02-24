連假何處去？板橋大遠百「北海道物產展」吃喝玩樂一次滿足!

（圖一）板橋大遠百「北海道物產展」即日起盛大開展，今年預估將帶動超過12萬人次來客數。（徐力剛攝）

（圖二）北海道物產展引進超過54個攤位，美食、伴手禮一次滿足。（徐力剛攝）

（圖三）甜點品牌CANDICE由6個大男生共同創立，此次活動推出「水果雪糕」、「可麗餅雪糕」。（圖片提供／板橋大遠百）

（圖四）由乃由商品「抹茶起司塔」嚴選京都抹茶粉製作，售價390元。（圖片提供／板橋大遠百）

（圖五）六花亭人氣商品「六彩酒糖」，售價490元。（徐力剛攝）

（圖六）現場製作十勝豚丼香氣四溢，令人口水直流，售價220元／小碗。（徐力剛攝）

板橋大遠百「北海道物產展」來了，即日起至3月9日止，日本北部的北海道至南部的沖繩，網羅各地區最具特色美食，不用出國也能一次通通滿足。板橋大遠百一年舉辦兩檔日本美食展，第4屆北海道美食展於今日盛大展開，預估今年將帶動超過12萬人次來客數，業績可望衝上1700~1800萬大關。

此次北海道物產展引進超過54個攤位，其中「CANDICE雪糕」為台灣獨家首賣，2016年成立於日本北海道甜點品牌「CANDICE」，由6個熱愛甜點的大男孩組成，平均年齡約44歲，希望將品嘗甜點的開心氛圍傳遞給消費者，用心製作甜點，成立至今每周銷售近5000支雪糕，數量持續成長中，目前僅在北海道地區販售;此次來台推出夏季口感的「水果雪糕」與冬季口感的「可麗餅雪糕」，嚴選北海道鮮乳與麵粉為原料，搭配新鮮水果製作，下周於北海道物產展搶先販售，想嘗鮮的消費者不可錯過。

另一品牌「由乃由」特製抹茶起司塔，特選京都矢野抹茶粉，一口咬下前味是茶類特有清香環繞口中，後勁甜中帶有些微苦味，甜而不膩口感令人著迷。

活動現場除美味甜點外，更強打14家初登場美食，如北海道奶POTATO、深川太郎-玉子燒、十勝豚丼、雪天使-北海道黃金純生乳捲等...北海道名店「純吟」更派出職人松本洋平將道地可樂餅呈現給台灣消費者，不用出國也能享用百分百原味美食。

(中時)