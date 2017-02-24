台中市多處蔣公銅像遭塗漆 警方追查中
二二八紀念日快到了，台中市霧峰區公所、大里區公所、大里中興路與國光路口公園內等幾處蔣公銅像，今天被發現遭人塗上紅漆，還被掛上牌子，已報請警方追查中。
再過幾天就是二二八紀念日，包括霧峰區公所、大里區公所、大里中興路與國光路口公園內的3處蔣公銅像，今天凌晨被發現遭人塗上紅漆，還在脖子掛上「228元兇，世紀殺人魔」的牌子表達抗議。
霧峰區公所員工一早到辦公室，就看到區公所前的蔣公銅像及基座，都遭不明人士塗上色油漆，還在脖子懸掛牌子，區公所人員除向警方報案外，接著將牌子拿下來外，並以松香水將油漆擦掉。
除了霧峰區公所前的蔣公銅像被潑漆外，還有大里區公所旁小公園的蔣公銅像、以及大里中興路、國光路口公園內的一座蔣公騎馬銅像也被發現遭人塗上紅漆，並懸掛「228元兇，世紀殺人魔」的牌子，警方說，已經調閱監視器追查塗漆者的身分。1060224
(中央社)
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