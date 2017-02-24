清泉崗染毒案 國防部證實少校呈陽性反應

清泉崗基地染毒案，國防部副部長鄭德美今天說，目前檢驗呈陽性反應的最高官階為少校，但都是微量顯示，且都以可待因為主，感冒藥與止痛劑都有這種成分，目前全交地檢署判斷。

國軍清泉崗基地染毒案越演越烈，國民黨立委曾銘宗今天在立法院施政總質詢時，詢問國防部副部長鄭德美目前呈陽性反應的最高官階為何？

鄭德美表示，最高層級是少校，但目前經過三軍總醫院檢驗後，都是微量顯示，且都是以可待因為主，而感冒藥與止痛劑都有這種成分，目前全交由地檢署判斷，國防部不做評論。

不過行政院長林全說，因為正在偵查中，很多事情無法釐清，特別是涉及的官兵即使驗出陽性，也不見得是吸毒，有可能是食用感冒藥，建議不要過度猜測，不見得公平。

鄭德美指出，三總的驗證合乎所有標準，國防部沒有任何指導棋，這是由台中地檢署主導，他保證三總的檢驗沒有任何指導棋，且清泉崗染毒只是個案。

另外，曾銘宗詢問國防部是否贊成軍人吸毒要加重刑責，若國防部贊成，他馬上開始連署，下週送進立法院審查。

對此，鄭德美說，他個人對任何建議都非常贊成，部隊要保家衛國，因此要有戰力，這樣的要求不過分。

但林全表示，軍人是維繫社會安定的重要支柱，軍方一定要禁絕毒品，但禁絕毒品的方法很多，懲罰不見得是好的方法，別的地方要做更多努力，會做通盤考量。

林全說， 行政院對毒品的基本政策是販毒與吸毒者應區分看待，販毒者要用法律嚴懲，但要想辦法幫助吸毒者脫離毒品控制，因為很多吸毒者害怕被抓而隱藏，反而造成社會幫助是有困難的。1060224

(中央社)