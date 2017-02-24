全球最毒蜘蛛咬指 澳童打12劑血清保命

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澳洲媒體報導，一名10歲男童遭全球最毒之一澳洲漏斗網蜘蛛咬到，在火速送醫施打破天荒12劑蛇毒血清後保住一命。

法新社及「馬來郵報」（Malay Mail）報導，家住雪梨以北的男童密契爾（Matthew Mitchell）在幫忙父親清理後院儲藏室時，遭到一隻躲在他鞋內的漏斗網蜘蛛咬到手指。

密契爾告訴英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）：「牠好像是爬上我的身體，接著牠所有的腳和各部位就纏繞著我手指四周，我甩不掉牠。」

男童家人將他的襯衫拿來用作施壓繃帶，以減緩毒液擴散，並將他火速送醫。

密契爾出現抽搐情況，但在注射12劑血清後幸運保命。當地媒體報導，男童注射的血清數，破了澳洲紀錄。

漏斗網蜘蛛是全球最致命蜘蛛之一，其毒液會攻擊神經系統，造成口吐白沫、肌肉痙攣，甚至死亡。

釀禍蜘蛛被逮住，送往澳洲爬蟲類生態公園（Australian Reptile Park），下場是將被拿來製造解毒劑。（譯者：中央社蔡佳伶）1060224

(中央社)