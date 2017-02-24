台灣印尼女外勞涉IS 台美合作逮捕遣返
印尼官員指出，台灣政府和美國聯邦調查局（FBI）合作，在21日以涉嫌加入IS為由，逮捕一名在台灣工作的印尼女外勞，並於22日將她遣返回雅加達，成為首例。
印尼新聞網站liputan6等媒體報導，雅加達國際機場移民局官員22日逮捕一名涉嫌加入IS的印尼女性公民，她的姓名為特莉（Tri Astiningsih）。
雅加達國際機場移民局主管卡哈魯丁（Kaharudin Ali）表示，34歲的特莉是IS的成員。機場移民局官員接獲台灣通知，將遣返一名疑似IS成員回雅加達。
特莉是22日搭乘華航CI 761班機返回雅加達，隨後在雅加達國際機場的2D航廈被逮捕。
在嚴密護送下，台灣官員把特莉遣返至雅加達，印尼警方也出動反恐特種部隊88特別分隊在機場接應。特莉隨即被押送到德博縣（Depok）警方司令部，進一步審訊。
移民官員向中央社記者表示，台灣政府和美國聯邦調查局（FBI）合作，在21日逮捕這位女子，然後22日把她遣返回印尼，理由是她涉嫌加入IS。
移民官員指出，這是第一起台灣遣返IS嫌犯回印尼的案例。
他也表示，除了這名女子外，事實上，在台灣仍有多名疑似加入IS的印尼民眾被監控中。1060224
(中央社)
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