教授熱心公益40年 捐款累計逾7億

國立台北科技大學名譽工學博士林宏裕教授靠著從事發明、專利與創業收入，近40年來陸續捐款給社會各界，累計金額超過新台幣7億元，善盡個人對社會的責任。

「宜蘭是我的家鄉，我在宜蘭出生，我對宜蘭有不可抹滅的感情」，林宏裕今天再度現身宜蘭縣政府簽訂捐贈契約，捐款新台幣1000萬元，這筆金額將投入當地公益使用，這也是他連續第8年贊助宜蘭縣社會福利慈善事業，在宜蘭捐款的金額已經達1億1500萬元。

現年68歲的林宏裕，在25歲時就創立電子儀器廠，並發明「萬能尺」等，至今擁有超過30項以上的發明，還兩度獲頒「教育部青年技術發明獎」、「中山國家科學技術發明獎」等榮耀，擁有「台灣愛迪生」封號。他靠著金頭腦研發從事發明、專利與創業收入，讓自己的公司年年獲利不少。

林宏裕因幼時家境清苦，養成節儉的習慣，許多東西都捨不得丟掉，但他不因此對社會吝嗇，陸續捐款給社會各界，在國內公益團體界幾乎無人不曉。他對外捐款主要屬於計畫性以及長期性，其中有計劃連續捐款10年以上的單位主要有國立台北科技大學、宜蘭縣政府與家扶基金會。

他說，雖他已連續8年贊助宜蘭縣社會福利慈善事業，在宜蘭捐款的金額已經達1億1500萬元，但在他的母校國立台北科技大學還捐得更多，其他還有醫院等單位，這些總金額累計起來已經超過7億元。

林宏裕捐給宜蘭縣政府的金額，是由他成立的「陽光公益慈善基金會」管理，全數投入宜蘭縣公益慈善、教育和文化推廣用途，項目共13項計畫。他捐款不是給錢而己，還會審查縣府將執行的各項計畫，若有不合理或是沒有發揮功效之處，還會退回計畫；捐款之後也會監督，投入公益有他自己的一套標準準則。

「捐款的金額不代表什麼，代表的是對國家社會的一份責任」，林宏裕說，幫助別人本來就是在自己能力範圍所該做的事，所以在他能力範圍許可之內就盡量做，這樣才對得起國家社會培養他，雖他過去每年捐給宜蘭縣政府的金額是1500萬元，現在因世界經濟景氣都不太好，今年起降到改為每年1000萬元，但他已經盡力了，請大家包涵。

林宏裕投身公益近40年，讓他從無名小教授，變成台灣大慈善家，成為行有餘力時還會盡力幫助他人的最佳典範。1060224

(中央社)