關係再陷緊張 杜特蒂：陸誤會菲外長

中國大陸外交部對菲國外交部長雅賽最近的發言不滿，讓好不容易修復的菲律賓與大陸關係再次陷入緊張。對此，菲律賓總統杜特蒂回應，陸方誤會了雅賽的言論。

杜特蒂今天在南部納卯市為戒毒中心出席啟用典禮時說，「雅賽部長被中國政府誤解了。」

東南亞國家協會外交部長非正式會議21日在長灘島舉行，雅賽在會後透露，東協多位外長對於大陸在南海人工島架設武器感到「嚴重關切」；2天後，雅賽在馬尼拉與媒體記者餐敘時爆料，稱大陸國家主席習近平向杜特蒂承諾，不會把黃岩島建成人工島。

原訂昨天訪問菲律賓率團中國商務部長高虎城，臨時取消訪行程；同日，大陸外交部發言人耿爽稱，北京對雅賽的一些言論感到「不解及遺憾」，要求他「謹言慎行」。

耿爽還說，雅賽最近一些言論違背雙方高層共識，不利兩國穩定及快速發展的關係。

杜特蒂今天說，「讓我向中國保證，這也是我在北京時承諾的，那就是我們會像朋友一樣對話，我們不能走向戰爭，因為我們承擔不起後果。」

他表示不會忘記大陸對菲國掃毒行動的相挺，他也會致力提升菲陸雙邊與貿易關係。1060224

(中央社)