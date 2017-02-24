吳敦義中和搶票 強調加強人才培育

中和青工會長期關懷弱勢團體，24日中午舉辦感恩茶會，前副總統吳敦義（右一）受邀出席。（葉書宏攝）

中和青工會長期關懷弱勢團體，24日中午舉辦感恩茶會，前副總統吳敦義（右二）受邀出席。（葉書宏攝）

中和青工會長期關懷弱勢團體，24日中午舉辦感恩茶會，前副總統吳敦義受邀出席。（葉書宏攝）

前副總統吳敦義出席新北市婦女工作委員會新春聯誼暨第一次委員會議。（葉書宏攝）

明新兒童發展中心特別致贈感謝狀給前青工會長鄭鈞瑋。（葉書宏攝）

國民黨主席選舉開跑，前副總統吳敦義搶攻中和藍軍票倉，今（24日）中午連趕中和青工會、婦工會2場活動，他說，「婦人責任很重，但是男兒當自強！」國民黨有很長一段時間忽略對青年人的願景實現，人才培育有待加強。

中和青工會長期關懷弱勢團體，中午舉辦感恩茶會，明新兒童發展中心特別致贈感謝狀給吳敦義及前青工會長鄭鈞瑋，感謝他們對於孩童的關心與付出。

吳敦義強調，國民黨過去一段時間很重視青年，也有很長一段時間忽略對青年人的願景實現、人才培育，有待加強，各縣市青工會帶領年輕人積極關心國家、社會及黨的未來，這是一件好的事情。

他強調，若能擔任主席，培育青年人才將列為首要，首先，黨要接收吸納優秀有為、有志向的年輕人，進行必要的培育工作；再者，將採取師徒制方式，青年人跟隨議員、立委近身學習，讓青年人更了解社會、國家未來。

明新兒童發展中心成立35年，服務身心障礙及發展遲緩兒童，提供學童特殊教育訓練與復健。鄭鈞瑋指出，青工會長期關懷中心，除致贈禮物外，夥伴們更多次前往與孩童遊戲互動，透過歌聲一起歡度佳節。

隨後，吳敦義轉往「新北市婦女工作委員會新春聯誼暨第一次委員會議」，他致詞時表示，婦女責任很重，男兒當自強，不管是否有擔任主席，都一樣關心黨的發展。

(中時)