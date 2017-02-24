吳敦義中和搶票 強調加強人才培育
國民黨主席選舉開跑，前副總統吳敦義搶攻中和藍軍票倉，今（24日）中午連趕中和青工會、婦工會2場活動，他說，「婦人責任很重，但是男兒當自強！」國民黨有很長一段時間忽略對青年人的願景實現，人才培育有待加強。
中和青工會長期關懷弱勢團體，中午舉辦感恩茶會，明新兒童發展中心特別致贈感謝狀給吳敦義及前青工會長鄭鈞瑋，感謝他們對於孩童的關心與付出。
吳敦義強調，國民黨過去一段時間很重視青年，也有很長一段時間忽略對青年人的願景實現、人才培育，有待加強，各縣市青工會帶領年輕人積極關心國家、社會及黨的未來，這是一件好的事情。
他強調，若能擔任主席，培育青年人才將列為首要，首先，黨要接收吸納優秀有為、有志向的年輕人，進行必要的培育工作；再者，將採取師徒制方式，青年人跟隨議員、立委近身學習，讓青年人更了解社會、國家未來。
明新兒童發展中心成立35年，服務身心障礙及發展遲緩兒童，提供學童特殊教育訓練與復健。鄭鈞瑋指出，青工會長期關懷中心，除致贈禮物外，夥伴們更多次前往與孩童遊戲互動，透過歌聲一起歡度佳節。
隨後，吳敦義轉往「新北市婦女工作委員會新春聯誼暨第一次委員會議」，他致詞時表示，婦女責任很重，男兒當自強，不管是否有擔任主席，都一樣關心黨的發展。
(中時)
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