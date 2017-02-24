中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

吳敦義中和搶票 強調加強人才培育

中時
點閱85
我要評比
8/10
吳敦義中和搶票 強調人才培育待加強
中和青工會長期關懷弱勢團體，24日中午舉辦感恩茶會，前副總統吳敦義（右一）受邀出席。（葉書宏攝）
吳敦義中和搶票 強調人才培育待加強
中和青工會長期關懷弱勢團體，24日中午舉辦感恩茶會，前副總統吳敦義（右二）受邀出席。（葉書宏攝）
吳敦義中和搶票 強調人才培育待加強
中和青工會長期關懷弱勢團體，24日中午舉辦感恩茶會，前副總統吳敦義受邀出席。（葉書宏攝）
吳敦義中和搶票 強調人才培育待加強
前副總統吳敦義出席新北市婦女工作委員會新春聯誼暨第一次委員會議。（葉書宏攝）
吳敦義中和搶票 強調人才培育待加強
明新兒童發展中心特別致贈感謝狀給前青工會長鄭鈞瑋。（葉書宏攝）

國民黨主席選舉開跑，前副總統吳敦義搶攻中和藍軍票倉，今（24日）中午連趕中和青工會、婦工會2場活動，他說，「婦人責任很重，但是男兒當自強！」國民黨有很長一段時間忽略對青年人的願景實現，人才培育有待加強。

中和青工會長期關懷弱勢團體，中午舉辦感恩茶會，明新兒童發展中心特別致贈感謝狀給吳敦義及前青工會長鄭鈞瑋，感謝他們對於孩童的關心與付出。

吳敦義強調，國民黨過去一段時間很重視青年，也有很長一段時間忽略對青年人的願景實現、人才培育，有待加強，各縣市青工會帶領年輕人積極關心國家、社會及黨的未來，這是一件好的事情。

他強調，若能擔任主席，培育青年人才將列為首要，首先，黨要接收吸納優秀有為、有志向的年輕人，進行必要的培育工作；再者，將採取師徒制方式，青年人跟隨議員、立委近身學習，讓青年人更了解社會、國家未來。

明新兒童發展中心成立35年，服務身心障礙及發展遲緩兒童，提供學童特殊教育訓練與復健。鄭鈞瑋指出，青工會長期關懷中心，除致贈禮物外，夥伴們更多次前往與孩童遊戲互動，透過歌聲一起歡度佳節。

隨後，吳敦義轉往「新北市婦女工作委員會新春聯誼暨第一次委員會議」，他致詞時表示，婦女責任很重，男兒當自強，不管是否有擔任主席，都一樣關心黨的發展。

(中時)

關鍵字：青工會吳敦義
點閱85
我要評比
8/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。