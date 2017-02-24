三地門社區巴士啟用，旅遊景點更方便

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「三地門鄉微笑巴士」啟用，身上畫有原住民傳統服飾、圖騰，充滿了濃濃的原民風。（潘建志攝）

「三地門鄉微笑巴士」24日舉行啟用典禮。（潘建志攝）

屏東「三地門鄉微笑巴士」24日啟用，有2條路線聯絡鄉內10個部落，滿足民眾洽公、就學等交通日常需求外，假日也有2條路線連結鄉內各景點，提供旅遊接駁服務，促進觀光發展。

三地門鄉有許多觀光景點，包括山川琉璃吊橋、地磨兒藝術公園、德萊公園、大路觀主題樂園、賽嘉樂園、大水沖瀑布等；另外每個部落也都發展各地特色，像安坡部落的童玩村、青葉部落的彩繪藝術村等，吸引不少遊客前往體驗。

不過三地門地處偏遠、幅員廣大，客運巴士無法抵達每一個社區，民眾行的方面多有不便，遊客也只能靠私人交通工具前往。屏東縣政府因此向交通部提出公共運輸「原鄉民行」鄉鎮巴士規畫案，爭取購車解決族人行的問題。

今日舉行啟用典禮，微笑巴士車身上畫有原住民傳統服飾、圖騰，充滿了濃濃的原民風。三地門鄉長歸曉惠說，感謝交通部公路總局及屏東縣政府，幫忙解決鄉內交通不便的困擾。

社區路線有2條，路線1起點水門站，行經賽嘉村、口社村、安坡村、馬兒村、青山村、青葉村至終點高樹站；路線2起點大社村，行經鄉公所、達來村、德萊公園、德文分校至終點站德文巷，每周一、三、五行駛，每日上午下午各往返1班次。

假日路線有2條，路線1起點琉璃吊橋三地門端，行經鄉公所、中山公園、地磨兒藝術公園、達來村至終點德萊公園；路線2起點在琉璃吊橋三地門端，行經大路觀主題樂園、賽嘉樂園至終點站安坡原民藝術工坊，每周六行駛路線1，每週日行駛路線2，上午下午各往返3班次。

(中時)