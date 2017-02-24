臺鹽燈區移師七股鹽山 228連假開展
剛剛落幕不久的雲林燈會突破千萬觀光人數，其中由臺鹽公司以綠能為主題打造的「愛福蝶、護地球」燈區頗受民眾青睞，臺鹽公司也將燈區原封不動移師七股鹽山展出，持續推廣節能環保理念，228連假期間正式開放參觀。
臺鹽七股鹽山場長郭武東表示，七股鹽山因為日曬充足加上幅員廣大，是該公司發展綠能、規劃大面積太陽能板的據點之一，多年來已創造可觀的乾淨能源，供園區各項發電之用，如今在七股鹽山展出綠能燈區，更富含教育和娛樂價值。
臺鹽「愛福蝶、護地球」燈區裝置藝術以展翅的蝴蝶詮釋「守護自然、向外飛馳」的概念，並以科技數位化掌控光源演出，搭配高效節能的太陽能板供電，運用LED動態光環境展現璀璨光影，營造出充滿綠意花香、歡樂氛圍的視覺饗宴，打造出節能減碳的國際化願景。
連假期間除燈區開放參觀外，還有貓頭鷹公仔收藏展、「氟碘鹽知識家」互動展以及鹽山頂的貓頭鷹巨型裝置藝術，遊客可由鹽梯燈高望遠，一覽濱海地區曠野風情。
(中時)
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